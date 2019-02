Indrašis KHL regulāro čempionātu noslēdz ar rezultatīvu piespēli

Indrašis ar rezultatīvu piespēli izcēlās otrā perioda desmitajā minūtē, palīdzēdams panākt 2:0. Viņš šajā mačā nospēlēja 20 minūtes un 25 sekundes, kuru laikā trīs reizes meta pa vārtiem, uzvarēja trīs no četriem iemetieniem un izprovocēja vienu noteikumu pārkāpumu.

Karsums 16 minūtēs un desmit sekundēs divas reizes meta pa vārtiem, uzvarēja trīs no četriem iemetieniem, pielietoja trīs spēka paņēmienus un saņēma desmit minūšu disciplinārsodu. Tikmēr Daugaviņš un Kulda ievietoti savainoto spēlētāju sarakstā, tādējādi otrajam no viņiem KHL sezona ir beigusies, jo "Severstaļ" atšķirībā no "Spartak" Gagarina kausā neiekļuva.