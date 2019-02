Moldovā notiekošajās vēlēšanās par varu cīnās gan prokrieviskie, gan proeiropeiskie spēki

Šoreiz balsošana notiks saskaņā ar jauno vēlēšanu kārtību, kas nosaka, ka daļa no deputātiem tiek ievēlēta pēc proporcionālās sistēmas no partiju sarakstiem, bet atlikušās no 101 vietas tiek sadalītas pēc mažoritārās sistēmas, individuāliem kandidātiem startējot atsevišķos vēlēšanu apgabalos.