Vatikāna pārstāvis: pāvests izdos jaunas direktīvas bērnu seksuālās izmantošanas novēršanai

Samita dalībnieki arī uzklausīja vairāku cietušo liecības par pieredzēto un noklusēto vardarbību, kas lielākoties bija anonīmas. Kāda sieviete no Āfrikas stāstīja, ka pusaudzes vecumā viņu gadiem ilgi seksuāli izmantojis priesteris un viņa piespiesta veikt trīs abortus, savukārt cietušais no Āzijas liecināja, ka seksuālu izmantošanu pieredzējis vairāk nekā simts reizes.

Kanonisko tiesību eksperts Tomass Šillers no Vācijas Minsteres universitātes paudis vieidokli, ka pāvests palaidis garām izdevību "stingri paziņot par baznīcas atbildību no upuru skatu punkta, bet sniedzis kārtējo nepārliecinošo atstāstījumu par to, kas jau tā ir acīmredzams".