Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Slava Ankipānam un komandai

Globāli šis zaudējums nav tā vērts, lai par to ilgstoši gaustos, jo uzvarot, Rīga tāpat Gagarina kausa pirmajā kārtā pretī dabūtu CSKA, kas ir bruņojies vēl labāk nekā PSRS laikos – sešas maiņas! Mūsu komandai uzvarēt tādu monstru četru (septiņu!) spēļu sērijā praktiski ir neiespējami. Kas formāli nozīmē tikai to, ka šajā KHL čempionātā mums oficiāli skaitās 17. vieta, proti, pirmie aiz play-off strīpas un nevis 15. vieta, ja mēs tur tiktu. Lai gan kā žurnālists es, protams, gribēju Rīgā vismaz uz divām spēlēm redzēt Gagarina kausa hokeju.

Taču no visām 62 spēlēm tikai četras ir tādas, kad mazliet kauns – 0:5 pret CSKA, 1:7 pret SKA, 3:7 pret “Baris” un “Jokerit”. 35 (!) spēles beigušās ar vienu vārtu starpību, 16 no tām “Dinamo” uzvarējis, 19 – zaudējis. Nevienu punktu neesam atņēmuši tikai CSKA (0:5, 0:3), regulārā čempionāta piektajai spēcīgākai komandai “Baris” (3:7, 1:3) un Austrumu konferences pastarītim “Amur” (1:2, 0:1). Pārējie – 21 komanda mums punktus ir zaudējusi. Arī KHL čempionāta vicelīderis SKA – 3:2 (OT), “Lokomotiv” (4. vieta) – 3:2, Magņitogorskas “Metallurg” (6.) - 2:1, Omskas “Avangard” (7.) - 3:0. No Maskavas “Dinamo”, Čerepovecas “Severstaļ” un Bratislavas “Slovan” esam paņēmuši 6 punktus, no “Spartak” un “Jokerit” - 5, no Minskas “Dinamo” - 4, tāpat no Vladivostokas “Admiral” un Ņižņekamskas “Ņeftehimik” - 4, proti, visus.