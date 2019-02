Krievijas un Serbijas basketbolisti iegūst ceļazīmes uz Pasaules kausu

No Eiropas ceļazīmes uz Pasaules kausu ir ieguvušas Grieķija, Vācija, Serbija, Francija, Čehija, Krievija, Spānija, Turcija, Lietuva, Itālija un Polija. Līdz ar to pēdējā ceļazīme no Vecā kontinenta tiks izspēlēta tieši starp Latviju un Melnkalni.