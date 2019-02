Ariana Grande stabili saglabā 1. vietu ASV albumu topā

Mūzikas un video pārdošanas apjomu izsekošanas sistēmas «Nielsen SoundScan» dati liecina, ka 25 gadus vecās dziedātājas albums "Thank U, Next" (Republic Records) otrās nedēļas griezumā pārdots 151 000 vienību.

Filmas "Bohemian Rhapsody" skaņu celiņš piedzīvojis kāpumu no 3. uz 2. vietu (56 000). Savukārt uz 3. vietu noslīdējis vēl vienas "Oskara" filmas - Lēdijas Gāgas un Bredlija Kūpera "A Star Is Born" skaņu celiņš (51 000).

Amerikāņu kantri mūzikas duets «Florida Georgia Line» (Tyler Hubbard un Brian Kelley) startē 4. vietā ar albumu "Can’t Say I Ain’t Country".

5. vietā kanādiešu repera Dreika desmit gadus vecs miksteips "So Far Gone".