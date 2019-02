Apbalvoti Latvijas tirgotāji ar lielāko ieguldījumu pārejā no latiem uz eiro

Tāpat apbalvojumu saņēma Sandra Siņicina un Melita Multiņa no konditorejas izstrādājumu un saldumu tirgotāja "Saldumu tirdzniecība", Madara Apsalone no tabakas izstrādājumu ražotāja "Philip Morris International", Viktorija Gaile no "Rīgas centrāltirgus", Inga Kovaļčuka no mazumtirgotāja SIA "Lekon", kas ir viens no veikalu tīkla "top!" pārstāvošā uzņēmuma SIA "Iepirkumu grupa" dalībniekiem. Apbalvojumu saņēma arī mazumtirgotāja "Maxima Latvija" pārstāvji Dace Grava un Jānis Beseris, kā arī mazumtirgotāja "Rimi Latvia" pārstāvis Māris Krupenkovs un mazumtirgotāja "Narvesen Baltija" padomes locekle Katrīne Judovica.