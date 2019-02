Latvijas skolas var iedalīt divās kategorijās

Vienlaikus Sinka norāda, ka problēma ir arī veids, kā skolas šos tehnoloģiju risinājumus lieto. «Neskatoties uz to, ka aptuveni 80% skolu saka, ka tās mācību procesā izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, lielākā daļa to dara tikai mācību materiāla prezentācijai. Tāpēc vēl arvien nav lielas atšķirības starp skolām, kuras IT risinājumus izmanto un kuras ne. Tās neizmanto pilnu minēto tehnoloģiju potenciālu,» saka Sinka. Vienlaikus vecākiem arī vajadzētu iedrošināt bērnus izmantot jaunākās tehnoloģijas. Kaut arī daudzi uzskata, ka mobilajā telefonā un datorā tiek tikai spēlētas spēles, arī tās ļoti palīdz izkopt loģisko domāšanu. Ir nepieciešams skatīties plašāk un būvēt attiecības, kuras balstītos uz savstarpējo sapratni. Dažkārt bērniem ir nepieciešams pašiem būt skolotājiem un paskaidrot vecākiem, kāpēc viņu darītais ir noderīgs.