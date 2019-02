Līdz 2022. gadam militārās infrastruktūras attīstībā plāno ieguldīt ap 50 miljoniem gadā

2018. gadā turpināta arī Zemessardzes bāzu attīstība gan Aizsardzības ministrijas valdījumā jau esošajos nekustamajos īpašumos, gan no valsts un pašvaldībām pārņemtajos nekustamajos īpašumos. Piemēram, no Dobeles pašvaldības pārņemts īpašums “Apguldes skola” 11 hektāru platībā, no Veselības ministrijas – nekustamais īpašums Linezera ielā, Rīgā 68 hektāru apmērā, kā arī reģiona drošības stiprināšanai no Izglītības ministrijas pārņemta Lūznavas profesionālā vidusskola ar kopējo nekustamā īpašuma platību aptuveni 24 hektāri, lai tuvāko gadu laikā īpašumā izveidotu pilnvērtīgu Nacionālo bruņoto spēku militāro bāzi.