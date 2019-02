Neērtā vēsture: kā pirms 80 gadiem 20 tūkstoši ņujorkiešu uzgavilēja nacistiem

Kūns savu runu pārtrauca, kad uz skatuves izskrēja kāds protestētājs. Viņš nekavējoties tika sagrābts, piekauts un nogrūsts no skatuves ar tādu spēku, ka no kājām tika norautas pat bikses. Policija viņu arestēja par miera traucēšanu. Viņu sauca Izidors Grīnbaums, un viņš bija santehniķis no Bruklinas.