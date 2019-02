Kā plānot kāzas un cik izmaksā viens viesis?

Plānošana noteikti ir vispatīkamākais un tai pašā laikā vissarežģītākais posms pirms kāzām. Tā nemanāmi un ar mīlestību sākas tad, kad vienam no diviem cilvēkiem tiek izteikts bildinājums. Vietas izvēle svinībām, ēdiens, fotogrāfs un citi svarīgi punkti, kā to visu salikt vienā veselā un forši samenedžēt, par to vislabāk pastāstīs Dace Miezīte, Kāzu aģentūras īpašniece ar lielu pieredzi kāzu organizēšanā.