Kurpniece gatava izklāstīt prioritātes iespējamai CVK vadīšanai, ja saņems deputātu aicinājumu

Kurpniece pauda, ka viņa ir tikai viena no iespējamajiem kandidātiem, kas tiek apsvērti šim amatam. Ja skaidri izskanēs priekšlikums par viņas virzīšanu CVK priekšsēdētāja amatam, viņa "viennozīmīgi apņemas" izklāstīt savas prioritātes, jo uzskata to par savu pienākumu. Savukārt pašlaik to darīt būtu pāragri, pauda iespējamā kandidāte.