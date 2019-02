LBS prezidents: Šī nav "tagad vai nekad" izlase

"Neliels saules stariņš ir tāds, ka mēs esam pirmā no Eiropas izlasēm, kura nekvalificējās Pasaules kausam. Tas nozīmē, ka, Eiropas komandām veiksmīgi spēlējot Pasaules kausā, mēs varētu iegūt iespēju spēlēt olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā. Tas gan vairs nav atkarīgs no mums, bet gan no pārējām Eiropas komandām, kuras cīnīsies Pasaules kausā," teica LBS prezidents.