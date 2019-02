Vecvagars: Ja nebūtu FIBA un ULEB nesaskaņas, mēs spēlētu Pasaules kausā

"Spēlē ar Melnkalni lielākās problēmas bija cīņa par atlēkušajām bumbām pie sava groza. Centāmies turēt laukumā garu sastāvu, bet viņi no otrās iespējas punktiem guva ap 20. Viens no spēles uzstādījumiem bija izslēgt šīs iespējas, bet diemžēl nespējām to realizēt," norādīja Vecvagars. "Savukārt otrajā puslaikā bija problēmas spēlē viens pret vienu. Ļoti daudz pārkāpām noteikumus un palaidām uz viegliem punktiem. Par to liecina tas, ka pretinieku komanda izpildīja vien piecas rezultatīvas piespēles."