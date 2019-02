Kurucs un "Nets" Bruklinā pārspēj Bertānu un "Spurs" komandu

Kurucs, iesaistoties no rezervistu soliņa, šajā spēlē laukumā pavadīja 11 minūtes, kuru laikā trāpīja vienu no diviem divpunktniekiem, vienu no diviem trejačiem un abus "sodiņus". Vēl Latvijas basketbolista kontā četras atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, divas kļūdas un divas piezīmes.