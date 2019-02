No ugunsgrēka Jelgavā izglābti trīs cilvēki

Vairāk nekā 20 mājas iedzīvotāji no tās bija evakuējušies paši, bet trim cilvēkiem izkļūt no mājas palīdzējuši glābēji. Visi trīs glābēju evakuētie iedzīvotāji tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Kā notikuma vietā novēroja aģentūra LETA, no ēkas tika izvesta arī degušā dzīvokļa saimniece, kurai mediķi sniedza palīdzību.