Gerhards: Latvijas ekonomikas attīstību nevar nodrošināt ar imigrāciju

"Nevar būt runas, ka darbaspēka ievešana varētu būt nelegāla, neparedzama vai paliekoša. Mana pārliecība arī par valsts kopējo attīstību ir, ka to nevar nodrošināt ar imigrāciju," sacīja Gerhards, piebilstot, ka pirms rast risinājumus darbaspēka trūkumam, ir jāizvērtē šīs problēmas cēloņi. Pēc viņa teiktā, galvenie emigrācijas iemesli Latvijā ir aizbraukšana no valsts labāka darba un atalgojuma meklējumos cituviet. Tas savukārt notiek negodīgas komercprakses dēļ attiecībā pret darbaspēku un, iespējams, arī ēnu ekonomikas dēļ.

Komentējot to, vai nacionālās vērtības ir tik būtiskas, ja darbaspēks tiek ievests īslaicīgi uz sezonas darbiem, Gerhards uzvēra, ka valsts ekonomiku nevajadzētu veidot uz ievesta darbaspēka pamatiem, pretējā gadījumā valsts no tā būs atkarīga un nevarēs atteikties no darbaspēka ievešanas. Arī ekonomiski, valsti nodrošinot ar lēto darbaspēku, tā turpmāk būs atkarīga no šī resursa, bet pēc pāris gadiem Latviju šajā ziņā izkonkurēs citas valstis, kurās būs vēl lētāks darbaspēks.