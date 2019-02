Apledojums Latgalē un daudzviet Vidzemē apgrūtina braukšanu

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Vidzemes šoseju no Raunas pagrieziena līdz Veclaicenei, pa Valmieras šoseju no Strenčiem līdz Valkai, pa Daugavpils šoseju no Lielvārdes līdz Pāterniekiem, pa Rēzeknes šoseju visa maršruta garumā, pa Grebņevas - Medumu šoseju, pa Daugavpils un Rēzeknes apvedceļiem, kā arī pa Kokneses šoseju no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei.