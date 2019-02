Sasniegts Tallink pasažieru skaita rekords Rīgas ostā

Par ieguldījumu pasažieru pārvadājumu jomā uzņēmums AS “Tallink Latvija” šogad saņēma Rīgas brīvostas balvu. Pasniedzot balvu, Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš uzsvēra: “Vēlamies ne vien atzīmēt Tallink sasniegto pasažieru pārvadājumu rekordu 2018. gadā, bet arī pateikties AS “Tallink Latvija” par labo sadarbību ar Rīgas ostu nu jau 13 gadu garumā. Mēs Rīgas ostā priecājamies par Tallink ieguldījumu pasažieru pārvadājumu attīstībā, tāpat kā rīdzinieki, Latvijas iedzīvotāji un tūristi no tuvākajām kaimiņvalstīm priecājas par iespēju ceļot no Rīgas ar Tallink prāmjiem”.