Petravičas vīra uzņēmuma bijušais darbinieks atzīst, ka saņēmis aplokšņu algu

Prātiņš "Monētā" strādājis no 2013.gada 12.augusta līdz 27.decembrim. Viņš sākotnēji lūdzis kompānijas īpašnieku Petraviču mainīt algu politiku un maksāt visus nodokļus, taču no priekšnieka puses sekojusi aizbildināšanās, ka par to varēs parunāt citu dienu. Prātiņš apgalvoja, ka oficiālā atalgojuma daļa tika pārskaitīta uz bankas kontu, bet pārējo summu "saņēmu vai garāžā vai uz ceļa". Kad tikušies ar priekšnieku, mašīnā blakus sēdējusi arī tagadējā labklājības ministre Petraviča, tāpēc šoferis secinājis, ka viņa par notiekošo bijusi informēta.