Palielinājies bedru dēļ radīto auto bojājumu skaits

Nepilnu divu mēnešu laikā tie ir aptuveni 70 jeb 8% no visiem pieteiktajiem KASKO atlīdzību gadījumiem. "Gjensidige Latvija" eksperti paredz, ka līdz ar mainīgajiem laika apstākļiem un Latvijas ceļu stāvokli negadījumu skaits turpinās pieaugt, tādēļ kopā ar sporta kompleksa “333” drošas braukšanas ekspertiem aicina autovadītājus būt uzmanīgiem un izvērtēt savus braukšanas paradumus.

Bedres īpaši bīstamas ir diennakts tumšajā laikā – kad cilvēki dodas agri uz darbu vai mājās un satiksme ir īpaši intensīva. 40% no pieteiktajiem bedru dēļ izraisītajiem negadījumiem notikuši Rīgā un 20% uz Kurzemes autoceļiem, taču bedres ir sastopamas uz autoceļiem visā Latvijā.

Eksperti uzsver, ka autovadītāji nevar ietekmēt ceļu stāvokli, taču var pielāgot savus braukšanas paradumus. No bīstamām situācijām un to radītajām sekām ir iespējams izvairīties. Viens no svarīgākajiem norādījumiem ir veltīt pilnu uzmanību un koncentrēšanos ceļam un auto vadīšanai, tādējādi būs iespēja gan laicīgi pamanīt priekšā esošo šķērsli vai bedri, gan atbilstoši reaģēt.