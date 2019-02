"Apkārt Alaukstam" laikapstākļi nenobiedēja

Viens no slēpojuma organizatoriem, sporta kluba “Alauksts” pārstāvis Uvis Avens stāsta, ka pasākums izdevās un tagad var uzelpot, jo dažas nedēļas pirms slēpojuma pagājušas pamatīgā spriedzē un neziņā – sanāks vai nesanāks? Viņš atzīst, ka nācies veikt izmaiņas distancēs un no sākotnēji iecerētajām trim saglabāt tikai vienu - 22 km tautas distanci: “Tas tika darīts, domājot par slēpojuma dalībniekiem. Vispirms pieņēmām lēmumu atcelt septiņu kilometru distanci, jo puse no tās bija ieplānota pa ezeru, bet uz tā vairs sniega nebija, tur viss sasalis ledū, tāpēc šo posmu izmantot nebija iespējams. Šādos laikapstākļos nebija iespējams sagatavot kvalitatīvu špūri 44 km maratonam klasikā. Pat ja būtu to izdevies ievilkt mitrā laikā, tā būtu pamatīgi saledojusi, slēpotājiem problēmas vien būtu, tāpēc nolēmām to atcelt un koncentrējāmies uz vienu distanci, lai slēpojums notiek. Nācās kārtīgi pastrādāt, vedām trasē sniegu, glābām, kas glābjams. Visai distancei gājām cauri un bērām vietās, kur sniegs bija pazudis vai kārta palikusi pavisam plāna.”