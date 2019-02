Arhitektūras mākslas darbi: 10 nozīmīgākie Art Deco debesskrāpji

Kraislera ēka ir labākais Art Deco arhitektūras stila debesskrāpju piemērs. Šī ēka ir celta 1930. gadā, un tās arhitekts ir amerikānis Viljams van Allens. Brīdī, kad noslēdzās ēkas būvniecība, tā bija augstākā celtne pasaulē, taču jau gadu vēlāk to pārspēja slavenais Empire State nams. Neatkarīgi no ēkas augstuma tā tik un tā ir palikusi nemainīgs Ņujorkas simbols, kas ik gadu pievilina miljoniem tūristu.

Vēl viens pasaulslavens Ņujorkas debesskrāpis ir Empire State nams, kas atrodas samērā netālu no tā konkurenta – Kraislera ēkas. Ēkas celtniecība ir pabeigta 1931. gadā, un tās arhitekts ir amerikānis Viljams F. Lems. Ēka slejas 442 metru augstumā un līdz pat 1970. gadam bija uzskatāma par pasaulē augstāko celtni, kad to apsteidza viens no bēdīgi slavenajiem Dvīņu torņiem.