Policija atklājusi divas vairāk nekā pirms 14 gadiem veiktas slepkavības

Neskatoties uz to, ka no noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas dienas pagājuši vairāk nekā 17 gadi, Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes (VP GKrPP) Kriminālizmeklēšanas pārvaldes (KIP) Slepkavību atklāšanas un personu meklēšanas nodaļas darbiniekiem, sadarbībā ar citām VP GKrPP struktūrvienībām un tiesībsargājošām iestādēm, tai skaitā ārvalstu, izdevās faktiski atklāt šo noziegumu. Tas nozīmē, ka, veicot izmeklēšanas darbību kompleksu, Valsts policijai izdevās noskaidrot izdarītās slepkavības apstākļus un iespējamo motīvu, kā arī noskaidrot personu, kura saistīta ar slepkavību. Izmeklējot lietas apstākļus, policijas rīcībā iegūtā informācija liecina, ka tas varētu būt kāds 1964.gadā dzimis vīrietis, par kuru policijas iegūtais pierādījumu kopums bija pietiekošs, lai noziegumā to atzītu par aizdomās turēto. Pie aizdomās turētā veiktās kratīšanas laikā tika izņemta arī munīcija.