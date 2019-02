Izraēla, Jaunzēlande, Vjetnama – apskaties, kā ceļo vietējās slavenības

Šodien atkal jauns rīts, bet vakar bija arī šādi. Nedaudz citādāka un neierastāka bilde no manas puses :). Es - izgūlusies Wanakas pilsētā. Pārsvarā dzivojam pa mežiem un kalniem, bet arī pilsētas ir mierpilnas. // Just lay down and have a rest in Wanaka #wanaka #lakewanaka #newzealandvacations #newzealand #newzealandtravel #newzealandtrip #lay #sunbath

A post shared by KristineGarklava (@kristine.garklava) on Feb 6, 2019 at 11:40am PST