Ciklā "Jūrmala Jazz" amerikāņu džeza pianists Džastins Kaflins

“Viņš ir zvērs pie klavierēm! Un viens no brīnišķīgākajiem cilvēkiem, ko pazīstu.” Jaunā mūziķa un viņa mentora attiecības iemūžinātas vairākkārt apbalvotajā dokumentālajā filmā “Keep on Keepin’ on”.

Prestižais laikraksts “The New York Times” par Džastinu Kaflinu raksta: “Kaflina trumpji ir pieskāriena meistarība, vēlme izzināt harmoniskos dziļumus un romantisks eksperimentētāja izsalkums attiecībā uz repertuāru. Viņš var paņemt vienu motīvu no Bītlu dziesmas “A Day in the Life” un radīt veselu svinga koncertu.”