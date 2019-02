Audi pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu sākumā radīja civilajiem auto domāto pilnpiedziņas sistēmu quattro un ar to acumirklī sāka plūkt laurus arī uz pasaules rallija čempionāta skatuves. Quattro jeb pilnpiedziņas sistēmas priekšrocības Audi ik pa laikam demonstrē reklāmas klipos un dažādos sava tēla pucēšanas pasākumos. Astoņdesmitajos gados to palīdzēja darīt Audi 100 quattro, bet pēdējā laikā to veicis modelis A6 un tagad arī ar trim elektromotoriem apgādātais e-tron. Ar to Audi piesaistītais zviedru autosportists Matiass Ekstroms nupat pieveicis par "Mausefalle" jeb "peļu slazdu" nodēvēto kalna nogāzi Kicbīelē, Austrijā.