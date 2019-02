1996.gadā Latvijā parādījās heroīns. Sākumā ļoti maz maksāja. Toreiz nebija uzsēdināts daudz cilvēku, nebija kam to pārdot. To varēja iegūt gandrīz vai bez maksas. Tolaik mēs sākām to mēģināt, šņaukt. Tā arī šņaucām, šņaucām, šņaucām. Galu galā uzsēdos uz adatas. Pēdējo reizi heroīnu lietoju šorīt.