Gerhards: Zemkopības ministrijas šā gada kopējais budžets ir izdzīvošanas versija

Budžeta plāna projektā 2019.gadā vispārējās valdības budžeta ieņēmumi tiek prognozēti 36,4% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP), izdevumi 36,9% apmērā no IKP, deficīts 0,5% apmērā no IKP un valsts parāds 38,1% apmērā no IKP.