Latvijas un Lietuvas likumsargi kopīgā operācijā aiztur vairākus automašīnu zagļus

Šonedēļ Latvijas likumsargi Salaspils novadā notvēra aizdomās turētos brīdī, kad viņi Rīgā, Ziepniekkalnā, bija nozaguši kārtējo automašīnu un bija ceļā uz vienu no īrētajām garāžām. Par trešās sērijas "BMW" automašīnas zādzību likumsargi aizturēja divas personas - 1992. un 1995.gadā dzimušus vīriešus. Aizturētie ir Latvijas valstspiederīgie, kuri jau iepriekš vairākas reizes nonākuši policijas redzeslokā par mantiska rakstura noziegumiem.

Valsts policija turpina izmeklēšanu ciešā sadarbībā ar kolēģiem no Lietuvas. Policijai zināms, ka zagļi daļu no nozagtajām automašīnām atgriezuši to īpašniekiem, pretī saņemot atlīdzību. Valsts policija norāda, ka par šādiem gadījumiem noteikti ir jāziņo likumsargiem.