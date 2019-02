Rokkafejnīcā jaunā amerikāņu R'n'B dziedātāja Maila

Mylah dzimusi un augusi Indiānas štatā, taču jau tīņa vecumā uzsākusi sadarbību ar daudziem mūziķiem, uzstājoties mūzikas festivālos gan ASV, gan Kanādā. Talantīgā dziedātāja sadarbojusies ar Sean "Diddy" Combs, Anthony David, Lauryn Hill, Demetria McKinney un vēl citām R'n'B un soulmūzikas zvaigznēm. Pērn tika izdots jau trešais viņas minialbums "The Purge", kas noklausāms arī dziedātājas mājas lapā. Neilgi pirms tā klajā nāca urbānās mūzikas radiostacijās atzīts singls "Vulnerable", bet šogad dziedātājas plānos ir izdot pilnmetrāžas debijas albumu, kam R'n'B aprindās tiek prognozēti itin lieli panākumi.

Koncerta biļetes nopērkamas “Biļešu servisa” kasēs vai bilesuserviss.lv, kā arī būs iegādājamas rokkafejnīcā pirms koncerta. Ieeja pasākumā no pulksten 18.

Mylah studijas ieraksts Maikla Džeksona dziesmai "I Can't Help It".