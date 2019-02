Nereti mēs pie pirmajiem sasniegumiem un veiksmes paceļam pirkstus gaisā un... atslābstam. Bet ne Anta Aizupe. Patlaban viena no pieprasītākajām aktrisēm, kura ir arī dvīņu mamma, ir piezemēta un ar saviem panākumiem nelielās - tie visi nākuši ar smagu darbu un viņas piedzīvojumu garam tik neraksturīgo plānošanu. Kinolentes "Blakus" pirmizrādes dienā piedāvājam interviju ar talantīgo aktrisi!

Kā tu visu to spēj apvienot?

Vai uzskati, ka šis ir "tavs laiks"? Ar ko no visa iepriekšminētā visvairāk lepojies?

Daudzi tevi atceras no 2013. gada, kad kopā ar aktrisi Madaru Botmani vadījāt "Eirovīzijas" atlasi, kurā izpildījāt "Caur sidraba birzi gāju" vēl nedzirdētā skanējumā . Kā tu atceries to laiku? Vai joprojām sastrādājies ar Madaru, vai arī "Mad Ant" ir pagātne?

Kā atšķiras tā Anta, kas daudziem bija pazīstama ar zēngalviņu, no tās Antas, kas esi šobrīd?

Tagad, kad man ir intensīvais darba periods, meitenes pa dienu pārsvarā auklē mana mamma. Kad gadās kāda bezizejas situācija, tiek piesaistītas manas draudzenes, māsa vai meiteņu lielās māsas. Meitenes paralēli šim visam mēģina sākt iet bērnudārzā, bet tagad laikam mēs piedzīvojam to, ar ko saskaras visi bērni, - paiet dažas dienas dārziņā, un tad iesnas ir klāt, pagaidām vēl neizdodas regulāri to apmeklēt.

Jūs neticēsiet, bet filmu pati neesmu vēl redzējusi! Es to redzēšu kopā ar pārējiem skatītājiem ceturtdienas pirmizrādē. Man ir ļoti grūti to komentēt, jo viens ir tas, ko mēs filmējam, bet man nav ne jausmas, kā tas būs samontēts un izskatīsies no malas.