Mārtiņš Meiers piedalījās 10 spēlēs no 12, vidēji mačā izcīnot 6,5 atlēkušās bumbas, bet trešais šajā rādītājā ar 4,4 atlēkušajām bumbām bija Jānis Strēlnieks, kurš aizvadīja piecas spēles.

Nākamais šajā statistikas ailītē ir Kaspars Kambala (7,9 bumbas), kuram seko Kristaps Porziņģis (7,0), Andrejs Bondarenko (6,7), Igors Meļņiks (6,1), Kaspars Bērziņš (4,9), Jānis Timma (4,5), Aleksandrs Šturms, Kaspars Cipruss un Ainars Bagatskis (visiem trim - 4,3). Lielākā daļa no šiem basketbolistiem sportista karjeru ir noslēguši.

Mačā pret Melnkalni ārpus 12 spēlētāju sastāva palika Ronalds Zaķis. Pēc kaujas viegli teikt... bet, iespējams, atsevišķos brīžos viņš būtu noderējis komandai vairāk par kādu no trim ārējās līnijas spēlētājiem - Jānis Blūms, Aigars Šķēle un Rihards Lomažs - kuri laukumā tā arī neizgāja.

Vecvagars pēc mača Melnkalnē preses konferencē norādīja, ka Latvijas izlases spēlētājiem arī ikdienā savos klubos individuālajā statistikā ir maz izcīnītu atlēkušo bumbu. "Ja ikdienā šis instinkts nav attīstīts klubā, kur tiek pavadīta lielākā daļa sezonas, tad treneriem ne vienmēr izdodas piespiest spēlētājus darīt to, kas ir mūsu (Latvijas izlases) interesēs."

2017. gada rudenī Arnis Vecvagars pārņēma stafeti no Ainara Bagatska, kurš galvenā trenera amatā Latvijas izlasi vadīja kopš 2010. gada. Pirms darba pie valstsvienības stūres, Vecvagars galvenā trenera amatā bija strādājis tikai Latvijā - vadot Biznesa augstskolas "Turības" komandu, basketbola klubu "Jūrmala", kā arī vairākas jauniešu valstsvienības. Savukārt pērn decembrī viņš kļuva par Kazahstānas vicečempiones "Barsi" galveno treneri.

Atsevišķos brīžos no malas varēja noprast, ka Vecvagars nebija iemantojis spēlētāju pilnīgu uzticēšanos, kā arī treneris neuzticējās saviem padotajiem. Komandas kapteinis Jānis Blūms guva 31 punktu iepriekšējā sabraukumā pret Slovēniju, saglabājot Latvijai pēdējā posmā labas izredzes kvalificēties Pasaules kausam. Taču atlases cikla noslēdzošajā posmā Blūms mačā pret Spāniju nospēlēja vien sešas minūtes (0/4 tālmetienos), bet spēlē pret Melnkalni vispār netika izlaists laukumā.

Blūms, iespējams, nebūtu nospēlējis veiksmīgi pret Melnkalni, taču pagalm spēle nevedās Dairim Bertānam, kurš netrāpīja nevienu no 8 izpildītajiem tālmetieniem. Vecākais no brāļiem Bertāniem šobrīd ir sezonas līderis ULEB Eirolīgā trīspunktu metienu realizācijā ar izcilu precizitāti - 53,62% (22 mačos trāpīti 37 no 69 trejačiem). Diemžēl, bet Latvijas izlasei svarīgajā brīdī viņš nenospēlēja savā līmenī. Zīmīgi, ka Dairis pirms mača uzsvēra, ka pret Melnkalni jāspēlē ar vēsu prātu, taču pašam tas neizdevās.