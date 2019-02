Kad mūžs ir nodzīvots jeb ko iesākt ar veco auto?

Noteikti jāmin, ka arī patvaļīga transportlīdzekļa izjaukšana nav pieļaujama – automašīna sastāv no dažāda veida atkritumiem, kuri jāapsaimnieko atbilstoši prasībām. Vienā automašīnā ir aptuveni 5 līdz 10 litri dažādu šķidrumu – antifrīzs, bremžu šķidrums, stūres pastiprinātāja šķidrums, eļļas, akumulatora skābe u.c. Lielākā daļa šo šķidrumu ir toksiski, līdz ar to ir nepieciešama profesionāla pieeja šo šķidrumu neitralizēšanā.

Tāpēc, lai vecu automobiļu utilizēšana nekļūtu par problēmu nedz to īpašniekiem, nedz dabai, spēkratu ieteicams nodot kādā no sertificētiem metāla pārstrādes punktiem, kur par to pienācīgi parūpēsies. Automobilis tiks atbrīvots no visiem degošajiem eļļošanas materiāliem, bremžu un stikla tīrīšanas šķidrumiem, kas arī vēlāk tiek pārstrādāti. Automobiļu akumulatori tiek nogādāti pārstrādei akumulatoru rūpnīcā, bet sasmalcinātās riepas tiek izmantotas kā ceļu seguma vai izolācijas materiāls.