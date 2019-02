Arhitektūras pasaule jūk prātā: Ķīnā top horizontāls debesskrāpis

Savdabīgā augstceltņu struktūra atradīsies Ķīnas pilsētā Čuncjinā. Tā būs vesela stikla debesskrāpju pilsētas struktūra viena kvadrātkilometra platībā ar astoņām augstceltnēm un 250 metru garu gaisa tiltu, kuru dēvē par Kristālu jeb The Crystal. Pēc arhitektu teiktā, tas būs augstākais gaisa tilts pasaulē un pirmais, kas savstarpēji apvienos tik daudz ēku. Pašas ēkas atrašanās vieta ir īpaši izvēlēta – debesskrāpju kompleksu cels krastā, kur saplūst Djalinas un Jandzi upe. Tas nozīmē, ka uz ēku kompleksu varēs nokļūt vai nu ar kuģīti no pretējā krasta, vai arī no sauszemes puses. Divi debesskrāpji būs 350 metrus augsti, bet seši pārējie stiepsies 250 metru augstumā. Ēku arhitekts Mošē Safadī atklāj, ka savdabīgajam debesskrāpju kompleksam par iedvesmu ir kalpojuši senie ķīniešu kuģu zīmējumi – Čuncjina savulaik ir bijusi tranzītpilsēta, un to simbolizēs arī šīs milzu celtnes.