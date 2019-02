Ausma Kantāne atklāti par to, kāpēc viņai nevarēja būt bērnu

“Man bija jau 35 gadi, kad uzzināju, ka man nevar būt bērniņu. Tas bija bērnībā pārslimotās tuberkulozes dēļ. Kara laikā abas ar māsu to dabūjām no slimas govs, kurai bija tuberkuloze. Mūsdienu medicīna ar šo problēmu tiktu galā, bet tolaik to nevarēja atrisināt, un man tas bija ļoti smagi,” atklāja Kantāne.