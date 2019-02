Rīgā par vairākiem uzbrukumiem sievietēm aizturēts bīstams noziedznieks

Naktī uz 21. februāri Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Kurzemes iecirkņa policisti aizdomās par kādas sievietes saduršanu aizturēja viņas dēlu. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka 20. februāra vakarā sieviete bija sākusi audzinoša rakstura pārrunas ar dēlu, pēc kā viņš kļuvis agresīvs un ar nazi viņu sadūris. Savainotā māte aizbēga no dzīvokļa, lai lūgtu palīdzību savai radiniecei blakus dzīvoklī. Par notikušo tika paziņots policijai. Pa to laiku minētais vīrietis bija devies projām no notikuma vietas.