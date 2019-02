"Swedbank" vadītājs Latvijā: Naudas atmazgāšanas gadījumi bankā netiek pieļauti

"Apzināmies, ka noziedznieki pastāvīgi pilnveido savas metodes, lai finanšu sistēmu izmantotu krimināliem nolūkiem - neviena banka nav pasargāta no tā. Mūsu uzdevums ir šīs situācijas identificēt un ziņot tiesībsargājošām iestādēm. Mēs to darām pēc visaugstākajiem standartiem - to apliecina gan banku uzrauga un Noziedzīgu iegūtu līdzekļu novēršanas dienesta (Kontroles dienesta) vadītāju paustais, gan fakts, ka neviens no pēdējā laikā medijos izskanējušajiem uzņēmumiem vairs nav "Swedbank" klients," sacīja Rubenis.