Sērijā "Mansarda detektīvi" - zviedru bestsellers - Lārsa Keplera "Smilšuvīrs"

Vēlu naktī Mikaels tiek atrasts ejam pa sliežu ceļu uz dzelzceļa tilta ārpus Stokholmas. Viņa džinsi ir stīvi no sažuvušām asinīm, no apakšdelma plūst karstas asinis, līst lejup gar plaukstu un pil no pirkstu galiem. Mikaels un viņa māsa pazuduši pirms trīspadsmit gadiem un pasludināti par mirušiem. Sarunā ar policiju viņš atklāj, ka aizbēdzis no kāda Smilšuvīra un viņa māsa joprojām esot dzīva.