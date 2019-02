Top filma par Andreju un Juri Žagariem

"Kopā paspējām tik maz un tomēr tik daudz. Pēdējā filmēšana bija 14. februārī operā, kur pirms 12 gadiem Andreja vadībā arī strādāju kā redaktore. Andrejs todien bija stalts, par spīti sāpēm, daudz smējāmies, atgadījumi no operdzīves plūda, it kā viņā būtu pēkšņi atvērusies neizsmeļama ādere. Un vienmēr viņš gribēja pabarot un padzirdīt. Nesanāca daudz sabildēt, šis foto no Žagarkalna," Facebook raksta žurnāliste. Viņa liek noprast, ka veido filmu par brāļiem un arī pēc Andreja nāves filma būs.