Nemiro sola censties ne tikai likvidēt OIK, bet arī samazināt elektrības tarifa sastāvdaļu

Politiķis atzinis, ka ar minēto domājis "Latvenergo" un "Sadales tīkla" peļņu. "Sabiedrības spiediens ir liels. Saeimas lēmums nosaka mērķi, bet mērķis ir samazināt elektroenerģijas rēķinus. Līdz ar to mēs strādāsim, lai rēķini kļūtu mazāki," solījis Nemiro, "bažas ir par to, vai daudzviet nepieaugs siltuma rēķini, ko mēs negribētu pieļaut."

Nemiro atzīmējis, ka pamatā Ekonomikas ministrijas darbs tomēr būšot vērsts uz OIK daļas sakārtošanu, "jo tā ir uzdota mums tagad, un praktiski visa ministrija ar to ir nodarbināta, bet sadales jautājumus domājam izvērtēt pēc iespējas ātrāk, pēc tam".

Lūgts precizēt, vai minētais nozīmē, ka šogad kaut kas mainīsies elektrības rēķinos, Nemiro atrunājies, ka viņam "nav tādas pilnvaras to teikt, jo to lemj Saeima". "Vairs neesmu Saeimas deputāts un par citu lēmumiem nevarēšu atbildēt. Ekonomikas ministrija sagatavos dokumentus, lai to varētu izdarīt," piebildis ministrs.