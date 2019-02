Klajā nāk grupas "Ducele" jaunais albums

Pasākumu kuplināja arī etnoprieka grupa "Ogas", Katrīna Dimanta un citi. Albuma izdevēju pārstāvis Guntars Račs (MicRec) sveicot grupu un Arni Veisbārdi svētku dienā, gaviļniekiem dāvināja latviešu tautas dziesmu un grupas “Līvi” nošu grāmatas piebilstot: “Šķietamie pretpoli pievelkas. Duceles mūzikā ir kaut kas no tīras tautasdziesmas un skarbas rokmūzikas. Kaut kas no Dainu tēva un kaut kas no “ZZ Top” (norādot uz grupas līdera krāšņo bārdu). Jūs esat kaut kur pa vidu, unikāli savā skanējumā un dziesmu pasniegšanas manierē.”