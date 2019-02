Iepazīsti partizānu drāmas “Sarkanais mežs” varoņus

Vitolds Reķis, kuru atveido Jēkabs Reinis, dzimis 1918. gadā, neilgi pirms Latvijas Republikas proklamēšanas. Viņš audzis labā ģimenē, mācījies Franču licejā, pēcāk studējis jurisprudenci Latvijas Universitātē, bet 1940. gadā izslēgts kā nevēlams. 1940. gadā arestēts Vitolda tēvs, kurš ir bijis viens no brīvās Latvijas valstsvīriem. Vitolds par tēva likteni neko nezina, un par notikušo uzzina tikai pēc vācu karaspēka ienākšanas, kad Centrālcietuma pagalmā atrod nošautos Latvijas valstsvīrus. 1941. gada jūnijā padomju vara arestē un izsūta Vitolda māti, vecmāmiņu un māsu. Sagadīšanās pēc Vitolds paliek brīvībā. “Vitolds ir ļoti introverts, ar ļoti izteiktu pienākuma apziņu, ļoti atbildīgs, drosmīgs,” uzskaita Jēkabs Reinis. “Viņam principā ir pienācis ļoti atbildīgs moments - pieņemt izvēli, kas nosaka ne tikai viņa, bet arī viņa dzīvesbiedres turpmāko dzīvi,” atklāj aktieris.

1941. gadā Vitolds iestājas pašaizsargos un palīgpolicijas rindās nonāk Baltkrievijā, kur viņa vienība piedalās cīņās pret partizāniem. Vitoldam dalība soda operācijās nav pieņemama. 1942. gada martā Vitolds nonāk speciālo uzdevumu vienības “Brandenburga 800” 1. (baltiešu) rotā. Tur viņš iziet speciālu apmācību. 1943. gadā Vitolds Latviešu leģiona 15. divīzijas sastāvā cīnās Austrumu frontē. Pēc divīzijas pārformēšanas nonāk pulkveža Januma grupā, tiek nosūtīts aizstāvēt Berlīni. Pulkvedis Janums izved savu kaujas grupu no Berlīnes kauju elles. Viņi nonāk amerikāņu gūstā un vēlāk Cēdelheimas gūstekņu nometnē Beļģijā. Savukārt 1947. gadā Vitolds ierodas Anglijā, dzīvo Koventrijā (filmā - Blekdauna), kopā ar citiem latviešiem strādā smagu darbu akmeņlauztuvēs. Vitolda tēla pamatā ir reāla vēsturiska personība.

Agnese Cīrule atveido Vitolda līgavu Veltu Rožkalns. Viņa beigusi meiteņu ģimnāziju Rīgā, bet kara laikā iesaistījusies darbā hospitālī. 1945. gadā kopā ar vecākiem aizmuka no padomju okupācijas ar pēdējo kuģi no Liepājas. Programmas "Baltijas gulbēns" ietvaros, tāpat kā daudzas citas jaunietes, ir nonākusi darbā Anglijas hospitāļos. Agnese par savu varoni teic, ka viņa ir ļoti neatkarīga: “Tā, ka jau no bērnības, man šķiet, viņā ir patstāvība, neatkarība. Viņa ir arī ļoti neparedzama, un tajā pašā laikā ar tādu loģisku skatījumu, kā lietām vajadzētu būt. Viņa katrā ziņā zina, ko viņa grib.” Velta strādā Blekdaunā, bet vēlas veidot jaunu dzīvi kopā ar Vitoldu ASV. Viņa ir mērķtiecīga un drosmīga. Redzējusi kara šausmas, viņa zina, kas dzīvē ir svarīgākais, prot slēpt savas emocijas un vienmēr virzās uz mērķi.