28. februārī aprāvās Trampa-Kima otrais samits. Pamatojoties uz ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojumu, klupšanas akmens esot bijis Ziemeļkorejai piemērotās starptautiskās sankcijas, kuru pilnīgai atcelšanai Tramps nav piekritis. Ko varam secināt no šā fiasko?

Ceturtdien, 28. februārī, ASV prezidents Donalds Tramps un Ziemeļkorejas diktators Kims Čenuns atcēla plānotās pusdienas un vienošanās parakstīšanas ceremoniju tā saucamā otrā Trampa-Kima samita laikā. Tiek ziņots, ka abu valstu līderi ir aizbraukuši no samita norises vietas Vjetnamā un gatavojas valsti pamest. Saskaņā ar Trampa teikto, Kims ir piedāvājis likvidēt Ziemeļkorejas kodolprogrammai svarīgo Čenbjonas izpētes un kodolmateriālu ražošanas centru. Taču apmaiņā pret šādu soli viņš esot prasījis pilnīgu sankciju atcelšanu, ko ASV nav bijušas gatavas piedāvāt. Būtiski atzīmēt, ka Čenbjona ir vienīgā Ziemeļkorejas plutonija ieguves vieta, taču valstij vēl ir divi urāna bagātināšanas reaktori. Kims piedāvājis likvidēt tikai Čenbjonu, nevis citus Ziemeļkorejas kodolprogrammas centrus. Tiesa, Ziemeļkorejas diktators esot apsolījis neveikt raķešu un kodolizmēģinājumus.

Lai labāk saprastu manu domu gājienu, nedaudz jāieskicē par vēsturisku uzskatītais pirmais Trampa-Kima samits, kuru Tramps ir plaši centies pārdot kā ārkārtīgi lielu ASV politisku panākumu. Nenoliedzami, tas bija ārkārtīgi svarīgs, tomēr tajā pašā laikā samita rezultāti bija tikai vispārīgi punkti par abu pušu centieniem pāršķirt jaunu lappusi abu valstu attiecībās, veidot stabilu miera režīmu Korejas pussalā, Ziemeļkorejas apņemšanos virzīties pretī Korejas pussalas pilnīgai atbrīvošanai no kodolieročiem, kā arī Korejas kara karagūstekņu un to mirstīgo atlieku apmaiņu. Par konkrētākām detaļām, kā to visu panākt, abu pušu diplomāti bija paredzējuši vienoties pirms tagadējā samita. Tomēr tā vien izskatās, ka, par spīti lielajām cerībām, tas tā arī nav noticis.