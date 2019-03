Valmieras Mākslas dienas aicina atklāt un doties tālāk

Valmieras Mākslas dienas sāksies 1. aprīlī ar akciju “Soļi”, aicinot līdz 27. aprīlim ar īpašas kartes palīdzību atrast mākslu vietās, kur to visdrīzāk neiedomātos meklēt: autoostā, kafejnīcā, bankā, veikalā – astoņās dažādās vietās pilsētā. Būs iespēja aplūkot Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu darbus glezniecībā, grafikā, fotomākslā, keramikā, šķiedras mākslā, dizainā, instalācijas un objektu mākslā. Karti varēs saņemt Valmieras Tūrisma informācijas centrā no 1. aprīļa, turklāt, to pareizi aizpildot, būs iespēja saņemt pārsteiguma dāvanas.