Pūce pieprasa Ušakova paskaidrojumus par situāciju "Rīgas satiksmē"

Savukārt Matīss, taujāts par galvenajiem finanšu grūtību iemesliem, atzina, ka viena no lielākajām problēmām šobrīd ir nepieņemtais «Rīgas satiksmes» budžets. «Mēs strādājam ar 1/12 daļu no pagājušā gada budžeta un šī starpība pirmajos divos mēnešos jau ir radījusi zaudējumus. Aizvadīto gadu noslēdzām ar sešu miljonu eiro zaudējumiem un, ja šis finansējums tagad ir vēl mazāks nekā iepriekš, tad pilnīgi loģiski, ka iestājas grūtības ar maksājumiem. Ir steidzami nepieciešams risināt jautājumu ar papildu naudas piešķiršanu,» uzsvēra Matīss, piebilstot, ka šī gada budžets ir jāapstiprina tādā līmenī, lai uzņēmums varētu pildīt savas saistības.

Matīss neslēpa, ka uzņēmuma «situācija ir ļoti bēdīga», zinot tā finansiālo stāvokli. «Skatāmies kaut vai uz to, ka mums tagad ir 1/12 daļa pērnā gada budžeta. Taču ir jāmaksā rēķini un algas. Jautājums ir - ja nav budžets, kā mēs to varam darīt. Protams, visām domes struktūrām vajag naudu, taču tai pat laikā mēs nevaram izdzīvot ar to, ar ko mēs nevarējām iztikt jau pērn. 130 miljonu eiro dotācijā ir minimums, kas mums nepieciešams. Plus, klāt vēl ir nācis sadarbības līgums ar »Rīgas mikroautobusu satiksmi«, kas mums nodara vēl papildu sešu miljonu zaudējumus gadā,» drūmo situāciju ieskicēja uzņēmuma pagaidu vadītājs.