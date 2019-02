Gorkšs sarunā ar TVNET: Latvijas futbolā uzlabosim atklātību

Gorkšs: Manuprāt, bija preses konference, kurā viņš stāstīja, ka viņš ir šo parakstu vākšanas iniciators. Tomēr domāju, ka šobrīd tas nav būtiski. Tādā ziņā taisnība Krišjānim (Kļaviņam - viņš pērn bija trešais kandidāts LFF prezidenta vēlēšanās), ka demokrātijas pamatprincips ir - ka biedri var savākties un diskutēt par lietām. Tas mums ir svarīgi, lai šīs diskusijas turpmāk būtu balstītas uz patiesiem mērķiem. Lai tās nav balstītas kaut kādu savtīgu iemeslu dēļ. Mēs arī dzirdējām par aktualitātēm, kuras labprāt uzklausījām, un mūsu pārziņā ir tās labot. Ja šādām diskusijām, lai Latvijas futbols ietu uz priekšu, ir jārīko ārkārtas kongress, tad es domāju, ka man un manai komandai pret to nekas nebūtu pretī.

Gorkšs: Domāju, ka ļoti pozitīvi ir tas, ka mēs principā redzējām, ka ļoti daudziem LFF biedriem rūp, kas notiek Latvijas futbolā. Ieradās gandrīz visi LFF reģistrētie biedri. Tas pierāda, ka mums ir ar entuziasmu apveltīti cilvēki, kuri ir gatavi strādāt Latvijas futbola labā. Mums kā LFF ir jādod maksimāls atbalsts, lai viņi to varētu darīt. Ja mēs runājam par šo caurspīdību jeb atklātību, tad tā tiešām ir lieta, kuru varam uzlabot un arī uzlabosim. Viennozīmīgi.

Šī kongresa iznākums ir kā akmens, kas novēlies man no sirds. Es tiešām esmu daudz priecīgās runāt par to, kas notiks jaunajā futbola sezonā. Tas ir daudz labāk nekā runāt par negodīgas spēles izpausmēm, nopludinātiem sarunas ierakstiem un viltotiem parakstiem. Vēlreiz varu pateikt paldies saviem darbiniekiem, kuri nesavtīgi strādāja trīs nedēļas, lai notušētu visus to netīrumus, kas tika mesti manā virzienā.