No vardarbības cietusī sieviete iejūtas dievmātes - zīdītājas tēlā

Līa ilgus gadus cieta no attiecībām, kurās valdīja bieža vardarbība. Kad viņa kļuva par māti, kaut arī attiecības bija beigušās, sieviete turpināja ciest no pašapziņas trūkuma un depresijas. Rekas piedāvājums piedalīties fotoprojektā "Ink" bija tieši tas, kas vajadzīgs. Arī ar reliģiskā tēla iedzīvināšanu fotosesijā Liai nebija problēmu: "Es no jauna sajutos sievišķīga un skaista!"