Harismātiskais persiešu izcelsmes Londonas dīdžejs un producents Omid 16B kopš 90. gadu nogales iemantojis reputāciju kā viens no veiksmīgākajiem Lielbritānjas producentiem. Pasaules slavu viņam atnesa albums ”Sounds from Another Room (1998)” un tam sekojošais ”16 Million Dollar Man (2001)” padarīja Omidu par vienu no Lielbritānijas atzītākajiem elektroniskās deju mūzikas māksliniekiem. 2002. gadā iznākušais ”How to Live 100 years” apliecināja, ka 16 B mūziku cilvēki mīl visā klubu pasaulē. 2000. gadu pirmajā gadu desmitā bija grūti atrast kādu elektroniskās mūzikas dīdžeju, kura repertuārā nebūtu Omid 16B skaņdarbu "Escape (Driving To Heaven)", "Rain", "Same As You", "Colours", "Amnesia".