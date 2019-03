Antra Stafecka publicē juteklisku foto ar mīļoto vīrieti

Tā nu tas ir! 😎🌺 #antrastafecka #jānisčubars #jaunadziesma #AntraStafeckaDIENĀ #jaunsalbums26 FOTO - Toms Norde

A post shared by Antra Stafecka (@antra_stafecka) on Mar 1, 2019 at 12:38am PST